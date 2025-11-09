¡Fuerza Isabel, juntos por ti ! (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. “Estamos contigo, juntos por ti, fuerza Isabel”, se inscribía así en tres mantas que con respeto portaron jugadores de los equipos de la Liga de Futbol “Solidaridad”, Pumas Sol y, UABJO, recientemente campeón del torneo 2025 en la categoría “Aries”, rindiendo así, su solidaridad y afecto a la familiar de uno de sus compañeros de juego, participante en este certamen deportivo, quien enfrenta una completa situación médica con gran entereza, voluntad, determinación y, sobre todo, fe.

El capitán del equipo Pumas Sol, Marco Antonio León, agradeció este noble gesto en solidaridad con la familia de Isabel, así como la asistencia a del presidente de esta liga, Juan López Santaella, quien reiteró su acompañamiento personal a la familiar de un integrante deportivo.

“Para la Señora Isabel así como para su familia, a nombre de nuestro equipo deportivo, personal, de todos y cada uno de nosotros, pedimos en nuestras oraciones su pronta recuperación y con esa determinación que siempre nos ha demostrado y acompañado en el campo con este su equipo, aquí estamos con usted y los suyos, juntos, recordándole y echándole muchas ganas para que pronto esté con nosotros”, agregaba.

Antes del inicio de la justa deportiva, celebrada en la Unidad Deportiva “GECAPA”, de Santa María El Tule, el árbitro central, Samuel Pérez García, integrante del Cuerpo Colegial Arbittral, Unión de Varios Árbitros (UVA), conminó a los integrantes de ambas escuadras para conjuntamente manifestar su solidaridad y, a nombre de todos los árbitros de esta liga en torno a Isabel enfatizaba: “Sabemos que toda situación de salud es compleja y delicada, por lo que requiere una atención no solamente médica sino también, social y sobre todo, humana,

Muchas veces el ánimo decae y por esta razón, a nombre de mi cuerpo colegiado le externamos las mejores palabras, nuestros pensamientos y oraciones por su pronta recuperación. Que este sea un mensaje de aliento compartido por todos nosotros, subrayaba, para posteriormente, invitar a los integrantes de ambos equipos a tomarse una fotografía con tres lonas que manifestaban su aprecio y respeto.

¡Juntos por ti, estamos contigo Isabel, fuerza amiga !, ¡ Estamos contigo Isabel ¡ ¡ Tu fuerza nos inspira ¡, inscribían las mismas, las cuales portaron jugadores de ambos equipos y quienes coincidieron en el valor de la salud, la vida y su cuidado, aspectos básicos y fundamentales para el bienestar personal y familiar.

“A todos nos toca y corresponde ser personas de bien en nuestro entorno personal, familiar y social, procurando una vocación de fe, amor y misericordia para con todos los nuestros”, reforzaban otras voces más.

Así transcurrió parte de una jornada más de la liga “Solidaridad”, en la que participan 50 equipos en sus categorías Diamantes, Super Diamantes, Aries y, Super Aries, donde se dan cita equipos de San Sebastián Tutla, Santa María El Tule, Santa María Ixcotel, Santa María Coyotepec, Santa Cruz Xoxocotlán, Tlalixtac de Cabrera, Santa María Cuilapam, Villa de Zaachila, Santiaguito Etla, Soledad Etla, Santa Cruz Amilpas, San Jacinto Amilpas, Ocotlán de Morelos y, Valles Centrales, en la que participan más de 600 jugadores inscritos en esta competitiva liga deportiva de futbol soccer. (Joel JAVIER).

