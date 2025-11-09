El 10 de diciembre inicia el Torneo de básquetbol en Plan de Guadalupe, Cuquila, Tlaxiaco (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Con cuatro categorías de participación y premiación en efectivo para los tres primeros lugares, el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre, en la región de la Mixteca, se llevará a cabo el torneo de básquetbol en la comunidad de Plan de Guadalupe, Tlaxiaco, el evento deportivo se realiza en el marco de la fiesta patronal de la comunidad.

El torneo se llevará a cabo en la cancha municipal de la comunidad sede, el miércoles 10 de diciembre a las 8:00 de la mañana, será el turno de la categoría escolar mixto y telesecundaria, recordar a los equipos participantes que deben presentar formato IAE y Clave Única de Registro de Población, además de que se recalca que no se aceptarán clubes.

El 11 y 12 de diciembre a las 10:00 de la mañana, entra en acción la categoría varonil libre y femenil representativo por comunidad. En tanto el miércoles 12 de diciembre a las 9:00 de la mañana podrán jugar en la categoría veteranos (para participantes de 45 años en adelante, recordarles que deben presentar identificación oficial).

Las inscripciones quedan abiertas y cierran en la junta previa, la cédula de registro tendrá un costo de $250 pesos varonil libre y de $150 pesos en la rama femenil representativo y para veteranos. Podrán participar 5 jugadores como mínimo y 8 como máximo, cada equipo deberá presentarse debidamente uniformados y con números visibles. El sistema de competencia será a doble eliminación.

En cuanto a las premiaciones, el primer lugar de la categoría varonil libre recibe $13,000 pesos, el segundo lugar gana $9,000 pesos, mientras que el tercer lugar se lleva $6,000 pesos. En la categoría femenil representativo el premio principal es de $6,000 pesos, el segundo obtiene $5,000 pesos y el tercer sitio recibe $4,000 pesos. En la categoría telesecundaria varonil, el campeón se lleva $3,500 pesos, mientras que las campeonas de la telesecundaria femenil reciben $3,000 pesos. En escolar mixto el primer sitio gana $5,000 pesos y finalmente en veteranos el equipo campeón obtiene $6,000 pesos. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 953 126 60 58.

