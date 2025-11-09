Precio del Dólar hoy domingo 9 de noviembre (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Hoy domingo 9 de noviembre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.50 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Ciudad Juárez Hoy Domingo 9 de Noviembre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $19.41 mientras que a la compra se localiza en los $17.39, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Ciudad Juárez, el dólar a la venta tiene un precio de $19.05 mientras que a la compra se encuentra en los $18.05 en promedio.

¿Cuál Fue la Cotización del Dólar en México y la Frontera de Ciudad Juárez Ayer Sábado 8 de Noviembre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.93, mientras que a la compra se localiza en $17.71 en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Ciudad Juárez, el dólar a la venta tiene un precio de $19.00, mientras que a la compra se encuentra en los $18.00 en promedio.

