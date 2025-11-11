Fuertes vientos del frente frío 13 provocan daños y primera volcadura en el Istmo de Tehuantepec (11:30 h)

Edwin Meneses

La Ventosa, Juchitán, Oax. 11 de noviembre. Esta mañana, se registró la primera volcadura en el tramo La Ventosa–La Venta, a la altura del basurero de La Ventosa, luego de que los intensos vientos perdieran estabilidad sobre un vehículo de carga. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí daños materiales.

El paso del frente frío número 13 continúa dejando afectaciones en distintas regiones del estado, principalmente en el Istmo de Tehuantepec, donde las fuertes rachas de viento han provocado daños en viviendas, estructuras y la caída de árboles y anuncios espectaculares.

Autoridades de Protección Civil del estado mantienen el monitoreo permanente en la zona, ya que las rachas de viento superan los 100 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo para automovilistas, principalmente para quienes transitan con unidades pesadas.

Se exhorta a la población a extremar precauciones, evitar circular por el corredor eólico si no es necesario y resguardar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mientras las autoridades continúan con las labores preventivas y de vigilancia en los puntos más vulnerables del Istmo.

