Brutal asesinato de un hombre de 80 años sacude a Ciudad Ixtepec; habría sido atacado con un machete (11:45 h)

Ciudad Ixtepec, Oax. 11 de noviembre. Un crimen de gran brutalidad conmocionó la madrugada de este martes a los vecinos de la colonia Benito Juárez, luego de que un hombre de aproximadamente 80 años fuera asesinado de un machetazo en la cabeza dentro de su vivienda, ubicada sobre la calle Juchitán, entre Ixtepec y San Jerónimo.

Según las primeras versiones, el adulto mayor convivía con su presunto agresor mientras ingerían bebidas alcohólicas, cuando una discusión habría desatado el violento ataque.

El golpe fue tan severo que la víctima perdió la vida al instante, mientras el responsable aprovechó la confusión para escapar, dejando tras de sí una escena que los vecinos describieron como estremecedora.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y que su muerte habría ocurrido horas antes del hallazgo.

Personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo, iniciando una carpeta de investigación para dar con el paradero del responsable.

Vecinos del sector denunciaron que el domicilio donde ocurrió el crimen operaba como expendio clandestino de bebidas alcohólicas, situación que había sido reportada sin que las autoridades municipales actuaran.

