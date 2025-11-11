Continúa pleito de familia en la Facultad de Derecho de la UABJO, exigen elección (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. Continúa el pleito entre la familia real que tiene apoderada la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca donde el ex rector Abraham Martínez Alavez no deja el poder y pretende quitar a su hija de la dirección de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales.

Esta mañana, estudiantes y maestros de la Facultad de Derecho encabezados por Martínez Alavez se manifiestan bloqueando un carril de la avenida Universidad para exigir a las autoridades de la máxima casa de estudios se lleve a cabo la elección para renovar la dirección de la misma.

Manifestaron que desde altas esferas del Gobierno de la Primavera Oaxaqueña se pretende mantener y prorrogar el mandato de la actual directora Rocío Martinez Helmes al frente de la dirección de la Facultad.

Acusaron que el secretario de Gobierno Jesús Romero López junto con Carlos PerezCampos Mayoral, subsecretario de Gobierno y esposo de la directora tienen las manos metidas en la Universidad para impedir que se llevan a cabo las elecciones este próximo 13 de noviembre tiempo que termina el mandato de la actual administración.

Ante ello, demandaron al gobernador Salomón Jara Cruz a evitar que intereses mezquinos, rapaz y poco democráticos quieran meter la mano en la Facultad de derecho “y hay que señalar nombres y poner con claridad a quienes nos referimos, nos referimos al secretario de gobierno a Jesús Romero quien realiza viejas prácticas autoritarias para evitar el relevo en la dirección”.

