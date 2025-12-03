Frente Frío 17, su masa polar y un río atmosférico provocarán condiciones extremas en varias regiones (19:30 h)

2025/12/02  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. La Ciudad de México amanecerá este miércoles 3 de diciembre con un ambiente frío, especialmente en las zonas altas del sur, como consecuencia directa del avance del Frente Frío Número 17 y su masa de aire polar.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema continuará influyendo en gran parte del país, generando contrastes térmicos notables y lluvias en diversos estados.

Clima en la CDMX: mínimas marcadas por el frío

Para este miércoles, la CDMX presentará temperaturas bajas durante la madrugada y primeras horas del día, principalmente en las alcaldías con mayor altitud, como Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco. De acuerdo con registros locales del 2 de diciembre, zonas como Topilejo llegaron a marcar 7.4°C, la mínima más baja de la capital.

El SMN explicó que el ambiente “frío a muy frío” seguirá afectando al Valle de México, aunque la Ciudad de México no se encuentra dentro del rango de heladas. Las zonas más urbanizadas —como Venustiano Carranza, Cuauhtémoc e Iztacalco— mantendrán temperaturas más altas durante la madrugada y mañana, llegando a rondar los 14°C, efecto característico de la isla de calor urbana.

Panorama nacional: lluvias y heladas en zonas serranas

A nivel nacional, el Frente Frío 17, su masa polar y un río atmosférico provocarán condiciones extremas en varias regiones, informó el SMN en su aviso del 2 de diciembre. Veracruz tendrá lluvias muy fuertes, mientras que Puebla registrará precipitaciones fuertes. También se esperan chubascos en Tamaulipas, Hidalgo y San Luis Potosí.

La masa de aire polar generará heladas de -10°C a -5°C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como valores de -5°C a 0°C en estados como Baja California, Sonora, Zacatecas, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, el sur del país mantendrá temperaturas máximas de 35°C a 40°C en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, evidenciando el fuerte gradiente térmico que atraviesa el territorio nacional.

