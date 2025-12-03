Cristiano Ronaldo enfrentará a México (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. La Selección Mexicana quiere llegar de la mejor manera al Mundial 2026, y para ello se enfrentará a Portugal en un amistoso de preparación. Para este partido, el Tri ha confirmado día, hora y lugar en el que se llevará a cabo.

Los dirigidos por Javier Aguirre se verán las caras a los liderados por Cristiano Ronaldo, en lo que promete ser un partido histórico. A su vez, los aficionados mexicanos tendrán la posibilidad de ver a CR7 en acción, ya que en este duelo el Tri será local.

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Portugal?

México se medirá ante Portugal el próximo sábado 28 de marzo de 2026, a partir de las 19:00 hs (CDMX) en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El anuncio lo ha realizado la propia Selección Mexicana a través de sus redes sociales oficiales.

Este será uno de los últimos amistoso de preparación del Tri antes del inicio del Mundial 2026. Por lo que al ser ante un rival de primer nivel, será una gran prueba para México para ver qué está hecho.

Al mismo tiempo el Vasco Aguirre tendrá la oportunidad de afinar detalles y definir la lista de convocados a la Copa del Mundo. Por lo que también será una prueba clave para algunos jugadores que quieran ganarse un lugar en la citación.

Cristiano Ronaldo enfrentará a México

Uno de los grandes atractivos que tendrá el México vs Portugal, es la posibilidad de que Cristiano Ronaldo enfrente al Tri. Como es sabido, CR7 tiene un gran número de fanáticos en tierras aztecas, que podrán verlo jugar en vivo.

Todo indica que, si el entrenador Roberto Martínez lo convoca. El Bicho estará presente en el Estadio Azteca para disputar este duelo. De concretarse, será un hecho histórico para el país, al tener a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos jugando ante México.

A su vez será la primera vez que el ex Real Madrid pise tierras mexicanas y dispute un partido oficial aquí. Por lo que la expectativa de los aficionados es grande y ya ha comenzado a palpitar lo que será este amistoso único.

Datos claves del México vs Portugal

Se enfrentarán el sábado 28 de marzo de 2026.

El partido se disputará a las 19:00 hs (CDMX).

El encuentro se llevará a cabo en el renovado Estadio Azteca.

Se espera que Cristiano Ronaldo juegue y enfrente a México.

