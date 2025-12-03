¿Se adelanta la declaración anual? SAT habilita simulador 2025 (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición desde el 1 de diciembre un simulador para personas morales del Régimen General y del Régimen Simplificado de Confianza, que permite revisar la información de la declaración anual 2025.

El simulador incluye precarga de datos, como pagos provisionales, PTU, retenciones, CFDI y remanentes, lo que facilita el llenado y envío de la declaración.

Para 2026, las personas morales podrán presentar su declaración entre el 1 de enero y el 31 de marzo, según informó la autoridad fiscal.

Fechas de presentación según el tipo de sociedad:

Sociedades en liquidación: hasta el 19 de enero de 2026.

Personas morales sin fines de lucro: hasta el 16 de febrero de 2026.

Otros regímenes (Título II de la Ley del ISR y Régimen Simplificado de Confianza): hasta el 31 de marzo de 2026.

Es importante recordar que personas morales y personas físicas presentan declaraciones diferentes, siendo para las físicas del 1 al 30 de abril.

Información precargada en la plataforma:

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.

PTU pagada en el ejercicio.

Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados, arrendamiento y RESICO).

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Remanentes de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos y subsidio al empleo.

Para enviar la declaración anual, las personas morales necesitan e.firma y banca electrónica, ya que los pagos de saldos a cargo se realizan mediante transferencia en bancos autorizados.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclara que si se requiere modificar algún dato precargado, como ingresos u otros, se deben presentar declaraciones complementarias.

¿Cuáles son los tipos de saldo?

Los pagos realizados se reflejarán en el sistema según el tipo de saldo:

Saldo a cargo: actualización visible en 48 horas.

Saldo en ceros: actualización visible en 24 horas.

