Fiscalía gira orden de aprehensión de presuntos feminicidas de Fátima (09:00 h)

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, Giovana ‘N‘, la mujer que se llevó a Fátima y Mario ‘N’, el sujeto que al parecer abuso sexualmente de la pequeña están acusados de secuestro agravado y feminicidio.

La mujer será trasladada a Santa Martha, mientras que al sujeto lo trasladarán al Reclusorio Oriente.

Giovana ‘N’ confesó a doña Irma, tía de Mario ‘N’, el feminicidio de Fátima. Además, relataron que si hubo abuso sexual contra la pequeña aunque al notar que la estaban buscando decidieron matarla.

A pregunta expresa, Mario ‘N’ explicó a su tía que él agarró a Fátima y Giovana le puso los cinturones.

Irma también cuestionó a estas personas la razón por la que torturaron y violaron a la menor. Giovana contestó que fue para defender a sus hijas de su pareja; es decir, de Mario ‘N’.

“El quería un regalito, una niña para hacerla su novia para toda la vida, si no iba a agarrar a una de sus hijas. Además la amenazó, según lo que me contó, con no dejarla entrar hasta que no llegara con una niña y sus niñas estaban con él.

Yo fui por la niña, pero cuando vimos que ya la andaban buscando, la matamos”, citó Irma.