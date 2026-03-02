Reforma laboral de 40 horas: así funcionará la reducción de horas de trabajo paso a paso (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. La mañana de este lunes 2 de marzo de 2026, el Gobierno federal informó durante la conferencia matutina sobre la publicación de la reforma constitucional que reducirá gradualmente la jornada laboral en México hasta alcanzar las 40 horas semanales. El anuncio fue realizado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, quien detalló que la modificación ya cuenta con la aprobación de 24 congresos estatales.

De acuerdo con la información oficial, el Congreso de la Unión realizará la declaratoria de constitucionalidad y posteriormente la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que permitirá su entrada en vigor. La medida establece una transición gradual que modificará la duración de la jornada laboral ordinaria en los próximos años sin reducir salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras.

Reforma laboral de 40 horas en México: cuándo entra en vigor y cómo será la reducción gradual de la jornada

La reforma laboral de las 40 horas establece que la jornada semanal pasará de las actuales 48 horas a un esquema progresivo hasta llegar a 40 horas en el año 2030. Según explicó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la reducción se realizará de forma escalonada para permitir la adaptación de empresas y centros laborales.

El calendario anunciado contempla los siguientes ajustes:

2026: jornada laboral de 48 horas semanales.

2027: reducción a 46 horas semanales.

2028: jornada de 44 horas semanales.

2029: reducción a 42 horas semanales.

2030: implementación definitiva de la semana laboral de 40 horas.

La jornada ordinaria diaria continuará siendo de ocho horas. Con este esquema, quienes trabajen ocho horas al día deberán contar con dos días de descanso por semana, lo que modifica la distribución actual del tiempo laboral.

Autoridades laborales señalaron que la reducción no implicará disminución salarial ni cambios negativos en prestaciones. El objetivo, según la presentación oficial, es mejorar las condiciones laborales y garantizar periodos de descanso más amplios dentro del marco constitucional.

Cómo se pagarán las horas extra con la jornada laboral de 40 horas en México

Uno de los cambios centrales de la reforma es la modificación del esquema de horas extraordinarias. Actualmente, las horas extra comienzan a contabilizarse después de las 48 horas semanales; con la nueva legislación se contabilizarán desde la hora 41 de trabajo.

El nuevo modelo establece límites claros para evitar jornadas extensas:

Se permitirá un máximo de 12 horas extraordinarias voluntarias por semana.

Se fija un tope de cuatro horas triples, límite que antes no existía.

Las horas extra dobles y triples se ajustarán gradualmente conforme avance la reducción de la jornada ordinaria.

Se prohíbe el trabajo extraordinario para personas menores de edad.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el nuevo esquema también modifica el ingreso potencial por horas extra. Como referencia presentada por autoridades federales, un trabajador con ingreso mensual de 25 mil 904 pesos podría alcanzar aproximadamente 34 mil 256 pesos si utiliza el máximo permitido de horas extraordinarias, lo que representa un incremento estimado de 32.24% respecto al escenario actual.

Además, la reforma establece que la jornada máxima semanal —sumando tiempo ordinario y extraordinario— no podrá exceder las 56 horas, con el objetivo de evitar extensiones laborales indefinidas que anteriormente podían alcanzar hasta 96 horas semanales en algunos casos reportados.

Qué cambios habrá en centros de trabajo: registro electrónico, inspecciones y derechos laborales

La implementación de la reforma incluye nuevas obligaciones para empleadores y mecanismos de supervisión laboral orientados al cumplimiento de la jornada reducida:

Se creará un registro electrónico obligatorio de la jornada laboral en los centros de trabajo.

El sistema permitirá verificar horarios reales y cumplimiento del límite semanal.

Se fortalecerá la inspección federal del trabajo para supervisar la aplicación de la nueva normativa.

Los empleadores deberán registrar oficialmente las horas trabajadas.

Se garantizarán dos días de descanso semanales cuando se cumpla la jornada diaria de ocho horas.

Se armonizará la Ley Federal del Trabajo con la Constitución tras la publicación oficial.

El secretario del Trabajo informó que la reforma fue resultado de un proceso de diálogo social que incluyó más de 40 mesas de trabajo con la participación de aproximadamente 2,000 representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y de la sociedad civil.

La reforma constitucional fue aprobada previamente por unanimidad en lo general en la Cámara de Diputados y el Senado, y posteriormente obtuvo el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, requisito necesario para su validez constitucional. Tras su publicación oficial, comenzará el proceso legislativo para adecuar las leyes secundarias que regulan la jornada laboral.

Durante la misma conferencia matutina, el Gobierno federal también informó sobre cifras recientes del empleo formal. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la creación de 157 mil 882 nuevos puestos de trabajo en febrero de 2026, alcanzando un total de 22 millones 527 mil 854 empleos registrados, la cifra más alta para un mes de febrero desde que existe registro.

La implementación gradual de la semana laboral de 40 horas marca un cambio estructural en la regulación del tiempo de trabajo en México. El proceso contempla ajustes progresivos durante cinco años, mecanismos de vigilancia digital y nuevas reglas para el pago de horas extraordinarias.

Con la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación, iniciará la etapa de armonización legal y adaptación operativa en los centros laborales. Las autoridades laborales indicaron que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la nueva jornada manteniendo ingresos, prestaciones y condiciones laborales dentro del marco constitucional vigente.

