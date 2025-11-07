Aprueba Gobierno de Oaxaca construcción de baños con biodigestor en Santa María del Rosario para mejorar la calidad de vida (16:00 h)

Santa María del Rosario, Oax. 7 de noviembre . El Gobernador Salomón Jara Cruz mejora las condiciones de vida de las mujeres y hombres que habitan en Santa María del Rosario, a través de la construcción, en una primera etapa, de 15 baños con biodigestores.

“Es un gusto y una gran satisfacción estar en los pueblos para apoyar a nuestras hermanas y hermanos. Nunca más habrá una comunidad huérfana o sola, por eso estamos aquí con ustedes”, expresó en esta localidad de la región Mixteca.

En presencia de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, este organismo estatal entregó kits de alimentación para niñas y niños, canastas alimentarias para familias, cobijas, aparatos funcionales y lentes de vista cansada.

En el marco del programa Trabajo que Transforma tu Municipio, Santa María del Rosario además recibirá:

• A través del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) se otorgarán 7 litros de pintura; equipamiento para la banda de guerra y material deportivo a la Primaria Ignacio Zaragoza.

• La Primaria General Mártires de Chicago podrá comenzar la construcción de su techado con el apoyo financiero que recibirá por parte del Gobierno del Estado.

• Ambos planteles también recibirán computadoras, impresoras y proyectores; que beneficiará, de manera directa, a 36 estudiantes.

• Se financiará la compra de materiales de construcción para el Preescolar Cri-Cri del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para mejorar la infraestructura de la escuela.

• La Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) realizará el proceso de validación del proyecto para mejorar y ampliar la red eléctrica del municipio.

