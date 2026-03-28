FIFA enfrenta demanda por precios exorbitantes en boletos del Mundial 2026 (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. La FIFA enfrenta una nueva controversia internacional luego de que la Organización de Aficionados Europeos (FSE) y Euroconsumers presentaran una demanda ante la Comisión Europea por los precios calificados de “exorbitantes” de las entradas para la Copa Mundial 2026.

Las dos organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de los aficionados y consumidores, señalan en un documento presentado que “la FIFA ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial 2026 y usa ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables en el mercado de competencia”.

Precios sin precedentes en la historia del torneo

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el incremento significativo en los costos respecto a ediciones anteriores. De acuerdo con las organizaciones, los precios para el Mundial 2026 superan ampliamente los registrados en Qatar 2022.

El caso más representativo es el de la final programada para el 19 de julio, donde los boletos más económicos alcanzan los 4 mil 185 dólares, una cifra que, según los demandantes, equivale a “siete veces más” que en la edición pasada del evento deportivo.

Este aumento ha generado preocupación entre los aficionados, quienes consideran que el evento se está volviendo cada vez menos accesible para el público general.

Las prácticas abusivas en la venta de boletos

La denuncia presentada por la FSE y Euroconsumers detalla al menos seis abusos específicos en la estrategia de venta de boletos de la FIFA:

Precios excesivamente altos

Publicidad engañosa

Precios dinámicos descontrolados

Falta de información clara

Estrategias de venta bajo presión

Cargos adicionales en reventa

Ante este escenario, las organizaciones han solicitado la intervención de la Comisión Europea para obligar a la FIFA a modificar sus políticas de venta.

Entre las principales exigencias se encuentran eliminar el uso de precios dinámicos, así como congelar los precios en la próxima fase de venta prevista para abril, tomando como referencia los niveles anunciados en diciembre de 2025.

Asimismo, piden mayor transparencia en la información, incluyendo la publicación anticipada del número de boletos disponibles por categoría y su ubicación exacta en los estadios, al menos 48 horas antes del inicio de ventas.

Finalmente, exigen que se respeten plenamente los derechos de los consumidores tanto en el mercado primario como en el secundario de reventa.

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