Detiene FGEO a probable responsable de abuso sexual en la zona del Río Atoyac (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, como resultado de una acción coordinada e inmediata derivada de un reporte ciudadano al número de emergencias, se logró la detención de una persona del sexo masculino identificada como J.D.M.G. por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron luego de que se recibiera un reporte sobre una camioneta roja cuyo ocupante se acercó a la víctima – una mujer- por la espalda y le agarró los glúteos, además intentó subirla por la fuerza al vehículo, los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Riberas del Río Atoyac.

Tras la alerta, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo que permitió la localización y detención del probable responsable en el que se utilizó la red de videos de vigilancia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5i).

Como parte del contexto de investigación, la FGEO a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género ha recibido al menos tres denuncias adicionales en contra de la misma persona por hechos de naturaleza similar, las cuales ya se integran a las carpetas de investigación correspondientes.

La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de actuar con firmeza para proteger la integridad de las mujeres y garantizar que quienes cometan delitos enfrenten la justicia, además de exhortar a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo para fortalecer las acciones de procuración de justicia en beneficio de la sociedad.

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