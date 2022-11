FIFA 23 predice que México no llega a octavos y que Argentina será campeón (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. Con el respaldo de haber tenido las predicciones correctas de los Mundiales del 2010, 2014 y 2018, FIFA realizó su simulación para Qatar 2022

EA Sports, a través del videojuego FIFA, ha sido certero en las últimas tres predicciones que ha realizado sobre la selección campeona del mundo. Para el Qatar 2022, la simulación de la plataforma deja fuera a México de la fase de grupos, mientras que Estados Unidos sí logra el quinto partido, además de que Argentina se coronará al final del certamen tras vencer a Brasil en el duelo por el campeonato, que tendrá como principal figura a Lionel Messi.

Con el respaldo de haber tenido las predicciones correctas de los Mundiales del 2010, 2014 y 2018, FIFA realizó su simulación para Qatar 2022, en el que destaca que, en el Grupo C, donde se encuentra México, avanzarán Argentina, como líder del sector, además de Polonia, quien terminará en el segundo peldaño.

Estados Unidos fue la principal sorpresa de la fase de grupos, pues los de las barras y las estrellas terminarán como líderes del sector B que comparten con Inglaterra, Irán y Gales.

De acuerdo a la predicción del FIFA, los octavos de final se disputarán de la siguiente manera: Holanda vs. Inglaterra, Argentina vs. Dinamarca, Francia vs. Polonia, Brasil vs. Corea, Portugal vs. Suiza, Estados Unidos vs. Senegal, Croacia vs. España y Alemania vs. Bélgica.

Según la predicción del FIFA23, México no llegará a octavos de final. @EASPORTSFutbol

A diferencia de México, Estados Unidos vuelve a llegar al quinto partido, pues vence a Senegal y se enfrenta a Francia en cuartos de final, ronda en la que es eliminado, mientras que Argentina se impone a Holanda, Portugal, con gol de Cristiano Ronaldo, supera a Croacia, además de que Brasil vence a Alemania.

Las llaves de las semifinales quedarán con los enfrentamientos Argentina vs. Francia y Brasil vs. Portugal. En el primero, la albiceleste supera a los galos con marcador 1-0, mientras que la Canarinha tuvo que llegar a la instancia de penales para vencer a los lusos.

La final, entre Argentina y Brasil, es definida por una anotación de Lionel Messi, quien marca su octavo gol en el certamen, con lo que termina con la Bota de Oro de la Copa del Mundo de Qatar 2022.