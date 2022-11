Convoca Villacaña Jiménez a Martínez Neri conformar una comisión especial para atender el problema de la basura (17:30 h)

Ante esta problemática de la crisis de la basura que mantiene a los capitalinos sin el servicio de recolección de los desechos por la falta de un espacio donde depositar los residuos sólidos por parte del Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el presidente del PRI Javier VIllacaña Jiménez convocó al edil Francisco Martínez Neri a conformar una comisión especial temporal de regidores para atender el asunto.

En un segundo punto, Villacaña Jiménez, que esta comisión con las facultades otorgadas por el Cabildo investigue sobre la situación de un predio de alrededor de seis hectáreas que se compró adyacente al actual tiradero de Zaachila.

Mencionó que en su momento este predio fue invadido por integrantes de una organización social por lo que a través de la comisión especial es más fácil negociar con un centenar de personas que con una comunidad que se ha visto en todos los lados no cuentan con el aval de sus habitantes.

En otro tema, recordó que durante la Administración de Gabino Cué el Gobierno erogó un recursos por 48 millones de pesos por un terreno de 100 hectáreas en San Martín Tilcajete, que después se supo que por una inconformidad porque se había cambiado el comisariado pero nadie supo qué pasó con ese terreno y el recurso.

Además hizo un llamado al Congreso local para que le entre a esta problemática y pronunciarse para que convoque a los presidentes de Oaxaca y Zaachila para que sean parte de una solución y no a la problemática, lo que no se puede permitir es que sigan pasando los días y estemos cada día más llenos de basura.

También se constituya una mesa de atención y seguimiento en donde estén presentes por lo menos los tres niveles de Gobierno, los presidentes municipales de municipios conurbados, diputados de los distritos que convergen en Valles Centrales, el Cabildo de Oaxaca de Juárez, y una representación de la sociedad, porque lo que verdaderamente urge es que se transparente cuales son los acuerdos y avances en la búsqueda de una solución definitiva a esta problemática.

De igual manera, que el edil Martínez Neri valore la separación de sus cargos a los funcionarios que después de todas estas semanas en donde no solamente no se ha solucionado sino que se ha agravado la situación, no han cumplido con su responsabilidad, y que lleguen a esos espacios gente que desde el punto de vista técnico abone para la solución.

El líder priista lamentó de ser cierta la información que se habla de que hay funcionarios que en lugar de abonar están viendo esta oportunidad de obtener recursos, con el envío de la basura al estado de Puebla en góndolas con un costo de 100 mil pesos cuando el costo real es de 55 mil pesos, “sería muy lamentable que esto fuera verdad.

Puso a las órdenes del presidente municipal Martínez Neri su experiencia que pudo abrevar como presidente municipal, ” si en algo sirve con mucho gusto estoy a su disposición, porque estamos pagando a un precio muy caro quienes habitamos en la ciudad capital, no veo una ruta inmediata para resolverlo, por eso veo necesario que se integre la comisión al seno del Cabildo y se avoque de manera inmediata qué pasó con ese terreno de 6 hectáreas”.

