Fatal accidente entre autobús y mototaxi en Juchitán deja un muerto (10:30 h)

2025/10/05  De Redacción ADN
0


Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 5 de octubre. Un trágico accidente se registró esta mañana sobre la carretera Transístmica, a la altura del paraje conocido como Pepe y Lolita, en el municipio de Juchitán, donde un autobús de pasajeros de la línea “Istmeños” chocó violentamente contra un mototaxi.

El fuerte impacto dejó como saldo una persona muerta, quien viajaba a bordo del mototaxi, además de varios lesionados, cuyos estados de salud aún no han sido precisados por las autoridades.

El siniestro movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

A causa de la velocidad y la fuerza del impacto, el autobús salió del camino y quedó varado entre la maleza de un predio cercano, mientras que el mototaxi terminó completamente destrozado sobre la vía.

La magnitud del accidente generó conmoción entre automovilistas y vecinos de la zona.

Al lugar arribaron paramédicos, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes acordonaron el área.

La carretera fue cerrada temporalmente en ese tramo para permitir las maniobras de rescate y el levantamiento del cuerpo, así como el retiro de las unidades involucradas.

Justicia Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Este domingo prevén lluvias significativas en gran parte de Oaxaca (10:00 h)

 Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: