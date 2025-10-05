Fatal accidente entre autobús y mototaxi en Juchitán deja un muerto (10:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 5 de octubre. Un trágico accidente se registró esta mañana sobre la carretera Transístmica, a la altura del paraje conocido como Pepe y Lolita, en el municipio de Juchitán, donde un autobús de pasajeros de la línea “Istmeños” chocó violentamente contra un mototaxi.

El fuerte impacto dejó como saldo una persona muerta, quien viajaba a bordo del mototaxi, además de varios lesionados, cuyos estados de salud aún no han sido precisados por las autoridades.

El siniestro movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas.

A causa de la velocidad y la fuerza del impacto, el autobús salió del camino y quedó varado entre la maleza de un predio cercano, mientras que el mototaxi terminó completamente destrozado sobre la vía.

La magnitud del accidente generó conmoción entre automovilistas y vecinos de la zona.

Al lugar arribaron paramédicos, elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes acordonaron el área.

La carretera fue cerrada temporalmente en ese tramo para permitir las maniobras de rescate y el levantamiento del cuerpo, así como el retiro de las unidades involucradas.

