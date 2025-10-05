Emboscada deja a dos personas muertas y tres lesionadas del MULTI en Santiago Juxtlahuaca (11:30 h)

Saúl Salazar

Santiago Juxtlahuaca, Oax, 5 de octubre. Dos personas fallecidas y otras tres lesionadas, dejó como saldo una presunta emboscada, ocurrida en la jurisdicción de Santiago Juxtlahuaca.

Los hechos ocurrieron a las 5:53 de la tarde de este sabado, sobre la carretera local 15, a la altura del paraje Cerro de Águila, cerca del panteón de Concepción Carrizal.

En ese lugar, los ocupantes de una camioneta estaquitas, fueron atacadas con disparos de arma de fuego por personas desconocidas.

Al interior falleció una mujer y un hombre, mientras que otras tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Santiago Juxtlahuaca, para recibir atención médica.

Las víctimas respondieron a los nombres de Alfredo Martínez González y Francisca García Martínez, ambos del Movimiento Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI).

Las tres mujeres heridas fueron identificadas como: Rafaela Flores Guzmán, Marcelina Martínez Bautista y Paulina Celestino.

Al recibir el reporte, llegaron al lugar elementos de la Policía Estatal, quienes resguardan y desviaron a los vehículos.

Más tarde, se presentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), y demás personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, para realizar las diligencias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir