Este domingo prevén lluvias significativas en gran parte de Oaxaca (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se esperan lluvias en mayor parte de Oaxaca, las más significativas afectarán la mitad sur del estado, algunas localmente intensas en la Sierra Sur y Mixteca.

En algunos municipios ubicados en el oriente del Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan, límites con Veracruz, tendrán tormentas puntuales muy fuertes, asociadas con actividad eléctrica y rachas de viento en horas vespertinas.

Estas condiciones son ocasionadas por la vaguada monzónica y un canal de baja presión, que se reforzarán con la aproximación de la onda tropical número 36 y la probable formación de una baja presión en inmediaciones del Golfo de Tehuantepec

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas tendrán pocos cambios, moduladas por la nubosidad y lluvia; mientras que en zonas serranas se desarrollarán áreas de niebla muy densas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 22 y máxima de 33 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 24 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

