Fallecen dos personas al ser embestidos por un volteo en Ánimas Trujano (17:31 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Dos personas perdieron la vida en un aparatoso accidente sobre la carretera federal 175 a la altura de Ánimas Trujano.

Los hechos se dieron cuando un pesado camión volteo embistió a un motoxaxi cuando circulaba en esa zona del municipio de los Valles Centrales de Oaxaca.

Desafortunadamente dos personas del sexo masculino perdieron la vida quienes por el fuerte impacto quedaron aplastados entre los fierros retorcidos de la pequeña unidad de motor.

Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados, ni tampoco el conductor del volteo con razon social “Barroso” quien fue detenido por autoridades municipales de Ánimas Trujano.

Personal de auxilio del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de diversos cuerpos policíacos arribaron al lugar para acordonar la zona en tanto se llevaban a cabo las labores de rescate de los cuerpos.

Elementos de la Agentcia Estatal de Investigaciones, así como forenses de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca hiceronpresencia en el lugar para iniciar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos de las víctimas.