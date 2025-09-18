México vs Paraguay: cuándo y dónde será el partido amistoso rumbo al Mundial 2026 (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Para cerrar este 2025 lleno de emociones y de campeonatos, la Selección Mexicana de Futbol, tendrá un partido amistoso contra el combinado de Paraguay, una selección que ya logró su boleto para la justa mundialista el próximo año en nuestro país, Canadá y Estados Unidos, que, desde el 2010 no iban a un mundial.

México vs Paraguay: cuándo, donde y a qué hora se jugará el partido amistoso

A través de un comunicado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto con la Selección Mexicana confirmaron que México sostendrá un partido de preparación frente a su similar de Paraguay el próximo martes 18 de noviembre de 2025, en el Alamodome de San Antonio, Texas en el marco del MexTour.

Este encuentro se disputará dentro de la Fecha FIFA de noviembre y será el segundo compromiso de ese periodo, luego del anunciado previamente frente a Uruguay. Ambos partidos forman parte del plan de preparación del combinado tricolor rumbo a la Copa del Mundo.

“El compromiso ante Paraguay representa una oportunidad importante para que Javier Aguirre, director técnico del representativo nacional, continúe fortaleciendo la base y estructura del plantel”, se lee en el comunicado.

La Selección Mexicana tendrá un cierre fuerte de este año 2025 ante Paraguay, un conjunto que ya clasificó a la Copa del Mundo de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Conoce todos los detalles / Redes

Detalles del Partido

Fecha: Martes 18 de noviembre

Sede: Alamodome, San Antonio, Texas

Capacidad: 65 mil espectadores

Historial: México y Paraguay se han enfrentado 21 veces, con 11 triunfos para México, 5 empates y 5 victorias para Paraguay

“Asimismo, enfrentar a una selección de reconocido prestigio internacional y ya clasificada al Mundial será un examen de alto valor competitivo que permitirá al conjunto mexicano medir avances y consolidar su proyecto deportivo”, se lee

Preparación para el Mundial de 2026

Este partido amistoso es parte de la agenda de preparación de México, que también incluye enfrentamientos contra Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio Corona de Torreón, Colombia el 11 de octubre en el AT&T Stadium de Dallas y Ecuador el 14 de octubre en el Estadio Akron de Guadalajara.

La Selección Mexicana busca consolidar su proyecto bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, mientras que Paraguay, ya clasificado al Mundial, busca probar su efectividad ofensiva y solidez defensiva con figuras como Miguel Almirón

“La Federación Mexicana de Futbol y la dirección de Selecciones Nacionales reiteran su compromiso de brindar a la Selección Nacional de México encuentros de máxima exigencia, que contribuyan al desarrollo de sus futbolistas y fortalezcan la preparación rumbo a los retos internacionales que se avecinan”, finaliza el comunicado

Paraguay en el mundial de Sudáfrica 2010

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Paraguay alcanzó los cuartos de final, siendo eliminados por España con un marcador de 1-0.

Grupo F: Paraguay compartió el grupo con Eslovaquia, Italia y Nueva Zelanda. Logró avanzar como segundo de grupo con 5 puntos, producto de una victoria y dos empates.

Octavos de final: Paraguay se enfrentó a Japón y ganó en la tanda de penales 5-3 después de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Cuartos de final: Cayó ante España con un gol de David Villa en el minuto 83.

Entrenador

Gerardo Martino:

Dirigió a la selección paraguaya durante el Mundial 2010, llevando al equipo a su mejor participación en la historia del torneo hasta ese momento.

