Senadores del PRI proponen declarar como terroristas a los cárteles mexicanos (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo para exigir que se declare como organizaciones terroristas a los grupos del crimen organizado en territorio mexicano y al cártel venezolano de “Los Soles”.

En conferencia de prensa, el senador y presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno hizo un llamado al resto de las bancadas para que respalden la propuesta con su voto a favor. “No debe haber medias tintas cuando se trata de la seguridad de México”.

Foto: Cuartoscuro | Alejandro Moreno hizo un llamado al resto de las bancadas para que respalden la propuesta.

Refirió que esta medida se debe dar en concordancia con otros países que también han declarado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas.

“Esto es en consonancia con declaratorias en otros países, lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú y se tiene que trabajar para tener una mayor coordinación regional, una cooperación hemisférica y no tolerar que el gobierno haga pactos con el crimen organizado y se llene de criminales para destruir nuestro país”.

La amenaza de los cárteles no reconocen fronteras: ‘Alito’ Moreno

Alejandro Moreno consideró que la amenaza “no reconoce fronteras, por eso es indispensable una estrategia de integración hemisférica que enfrente con decisión a quienes atentan contra la seguridad de nuestros pueblos”.

Acusó que Morena se ha aliado al crimen organizado para robar a través del denominado huachicol fiscal, “esto es algo sistemático, construido, orquestado desde el 2018, cuando López Obrador estaba de presidente diseñaron este entramado no sólo para robarse el dinero del pueblo de México, sino para sellar el pacto con el crimen organizado”.