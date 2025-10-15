Falla en caldera de refinería provoca columna de humo en Salina Cruz (14:10 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 15 de octubre. Una densa columna de humo gris se elevó sobre el cielo de Salina Cruz esta mañana, luego de que se registrara un desperfecto al interior de una caldera en la Planta Primaria II de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime.

De acuerdo con fuentes al interior de la factoría, el incidente no representó riesgo para el personal ni afectó la operatividad general de la refinería. El humo fue producto de la falla técnica en uno de los equipos del área de procesamiento.

Ante la situación, el personal especializado activó de inmediato el paro seguro de la caldera, medida preventiva que permitió contener el problema y evitar un incidente de mayor magnitud dentro de las instalaciones.

Hasta el momento, las autoridades de Petróleos Mexicanos (PEMEX) no han emitido un comunicado oficial, aunque se espera que en las próximas horas se informe sobre las causas del desperfecto y las acciones correctivas que se implementarán.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir