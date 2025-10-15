Denuncian despido injustificado y abusos laborales en instalaciones de ASIPONA Salina Cruz (14:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 15 de octubre. Nueve trabajadores de seguridad portuaria que prestaban servicios en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Salina Cruz, se manifestaron este miércoles en el exterior de las oficinas, tras ser despedidos de manera injustificada por exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y un pago previamente acordado.

Los afectados señalaron que fueron contratados por la empresa Servicios Industriales e Institucionales S.A. de C.V., que opera al servicio de ASIPONA.

De acuerdo con su testimonio, se les prometió un pago quincenal de 5,350 pesos, pero en realidad sólo recibieron 4,600 pesos, lo cual motivó que levantaran la voz ante sus superiores. Como represalia, fueron cesados.

Además del incumplimiento salarial, los ex trabajadores denunciaron condiciones laborales precarias durante su tiempo de servicio. Afirmaron que no contaban con acceso a sanitarios durante sus turnos, y que algunos de ellos no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a pesar de que así lo estipula la ley para este tipo de labores.

También expusieron que varios trabajadores asignados a tareas de vigilancia en embarcaciones y traslado de personal en lanchas no cuentan con libreta de mar, documento obligatorio para desempeñar actividades marítimas.

A pesar de ello, aseguran que eran enviados a cumplir funciones que implican riesgos, sin la capacitación ni documentación necesaria.

Los manifestantes responsabilizan directamente al jefe de seguridad portuaria, Omar Sotelo Viveros, de haber girado la instrucción para su despido, luego de que intentaron dialogar con la empresa para regularizar su situación laboral. Acusan que esta decisión fue autoritaria y sin el debido proceso.

Finalmente, los ex trabajadores pidieron la intervención de las autoridades laborales y de derechos humanos para que su caso sea atendido, y exigieron que ASIPONA y la empresa contratista sean investigadas por presuntas violaciones a la Ley Federal del Trabajo y a las normas de seguridad marítima.

