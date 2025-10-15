Normalistas liberan calles del Centro Histórico (14:00 h)

2025/10/15  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. Los normalistas de Escuela Normal de Educación Especial (ENEE) liberaron los cruceros del Centro Histórico que mantenían bloqueadas desde temprana hora.

Los inconformes impidieron la circulación con camiones del transporte  público en las calles de Tinoco y Palacios esquina con avenida Independencia, asimismo, en Independencia con Crespo.

Se ignora a que acuerdos llegaron para liberar la circulación que afectó a cientos de ciudadanos que diariamente transitan por esa zona de la ciudad de Oaxaca.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

¡Se lo llevó la corriente! Restaurante aparece flotando en Veracruz tras desbordamiento de ríos (13:30 h)

 ImgimgOaxaca de Juárez, 15 de octubre. Las intensas lluvias que azotaron recientemente a cinco estados del país provocaron...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: