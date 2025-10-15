Normalistas liberan calles del Centro Histórico (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. Los normalistas de Escuela Normal de Educación Especial (ENEE) liberaron los cruceros del Centro Histórico que mantenían bloqueadas desde temprana hora.

Los inconformes impidieron la circulación con camiones del transporte público en las calles de Tinoco y Palacios esquina con avenida Independencia, asimismo, en Independencia con Crespo.

Se ignora a que acuerdos llegaron para liberar la circulación que afectó a cientos de ciudadanos que diariamente transitan por esa zona de la ciudad de Oaxaca.

