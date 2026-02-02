Nombres de decenas de víctimas de Epstein, expuestos en un posible error de Justicia de EE.UU. (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de febrero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos expuso los nombres de decenas de víctimas de Jeffrey Epstein en la nueva tanda de documentos difundidos la semana pasada, incluyendo a personas que nunca habían hecho pública su identidad y a quienes eran menores de edad cuando sufrieron los abusos del depredador sexual.

Según un análisis de The Wall Street Journal, de los 47 nombres completos, 43 aparecían sin editar en los expedientes publicados por el Gobierno, y varios de ellos se repitieron más de un centenar de veces en los archivos, a pesar de que el Departamento de Justicia estaba obligado a editar todos los nombres de las víctimas antes de publicar los documentos. Más de una veinta de las víctimas cuya identidad resultó expuesta eran menores de edad.

En procesos que involucran a víctimas de delitos sexuales, las prácticas habituales establecen la eliminación o el ocultamiento de datos que permitan la identificación de sobrevivientes, una salvaguarda destinada a preservar su seguridad.

Los funcionarios afirmaron haber pasado semanas haciéndolo tras recibir listados de nombres de los abogados de sobrevivientes, y desde el viernes, la agencia ha ido retirando temporalmente los documentos para aplicar nuevas redacciones.

El domingo, el fiscal general adjunto Todd Blanche defendió la actuación del Departamento de Justicia, afirmando a ABC News que rectifican “de inmediato” cada vez que una víctima o su abogado reporta que su nombre no fue ocultado correctamente. Según Blanche, los errores afectan a “alrededor del 0,001% de todos los materiales”.

