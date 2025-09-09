Exigen rendición de cuentas en Santiago Laollaga; acusan recorte arbitrario de recursos (12:00 h)

Edwin Meneses

Santiago Laollaga, Oax. 9 de septiembre. Ciudadanos de Santiago Laollaga protagonizaron este martes una manifestación pacífica en demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte del presidente municipal, Basilio Manuel Guzmán, a quien acusan de pretender recortar recursos destinados a una de las comunidades del municipio.

La protesta fue encabezada por habitantes de Santiago Guixichu, quienes denunciaron que el edil busca reducir de manera injustificada los fondos del Ramo 28 y Ramo 33 asignados a su comunidad, los cuales superan los 800 mil pesos.

Señalaron que dichos recursos están destinados a obras y servicios básicos, por lo que su posible reducción afecta directamente el bienestar de los pobladores.

La movilización inició en las principales calles del municipio y culminó frente al palacio municipal, donde los inconformes exigieron también la revocación de mandato de Guzmán, al considerar que su administración se ha caracterizado por la falta de transparencia, decisiones unilaterales y el uso discrecional del presupuesto público.

Pese a la presión social, el presidente municipal no salió a dar la cara a los manifestantes, lo que generó mayor inconformidad.

Los pobladores advirtieron que no permitirán más atropellos y que continuarán con las acciones de protesta hasta obtener respuestas claras sobre el destino de los recursos públicos y el respeto a la autonomía de las agencias municipales.

