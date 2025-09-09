Inconformidad en hospital de Tehuantepec por imposición de plazas por parte de la Sección 22 (11:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 9 de septiembre. Personal eventual del hospital del ISSSTE en Tehuantepec expresó su inconformidad ante la reciente asignación de plazas a personas propuestas e impuestas por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes ya se han presentado en el nosocomio.

Los trabajadores acusan una falta de transparencia y aseguran que se están vulnerando los derechos de quienes han laborado por años en espera de una oportunidad.

Los inconformes señalaron que, a pesar de haber estado enlistados en una bolsa de trabajo, algunos desde hace ocho y hasta diez años, no fueron considerados para la asignación de plazas.

Esta situación ha generado una profunda molestia entre el personal eventual, quienes sienten que sus años de servicio y compromiso han sido ignorados.

Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, estos trabajadores formaron parte del personal que enfrentó la pandemia en condiciones adversas. Recordaron que el gobierno federal prometió plazas a quienes atendieran la crisis sanitaria, la cual cobró la vida de muchos profesionales del sector salud. Hoy, lamentan, esas promesas no se han cumplido.

De acuerdo con los testimonios recabados, las plazas han sido otorgadas a personas que no han laborado en este hospital ni formaron parte del equipo durante la emergencia sanitaria. “Están imponiendo gente que no ha caminado con nosotros, ni en los momentos más difíciles como el COVID”, señalaron.

La base trabajadora del hospital ha manifestado su total apoyo a los compañeros eventuales y ha exigido que sean tomados en cuenta de manera justa.

Además, advirtieron que esta problemática no es exclusiva de Tehuantepec, sino que afecta a otros hospitales del ISSSTE en el estado de Oaxaca, por lo que no descartan que se replique la inconformidad en otras unidades médicas.

