Por segundo día, bloquean calle Nuyoó en Huajuapan (12:30 h)

Saúl Salazar / @salazarbalbuena

Huajuapan de León, Oax. 9 de septiembre. Habitantes y comerciantes por segundo día bloquean la calle Indio de Nuyoó para exigir el retiro de bases de taxis y orden en vendedores ambulantes, que obstruyen dicha vía céntrica de la ciudad de Huajuapan de León.

Rocío Monterrosa, vecina de la calle Indio de Nuyoó, indicó que desde enero tuvieron pláticas con la Comisión de Movilidad y Transporte, para implementar el proyecto de reordenamiento vial, pero se inconformaron como vecinos y comerciantes, al ver que se tenían tres espacios de ascenso y descenso para los taxis.

“Porque realmente no se atacó el problema, simplemente lo acomodaron dentro del plan, que la misma calle gestionó. Entonces para este bloqueo solicitamos cero bases de taxis, ellos van argumentar que no hay ninguna establecida porque no les han dado permiso, cierto, tal vez no tienen el permiso por escrito, pero sí un acuerdo entre palabras”, sostuvo.

Señaló que el personal de Vialidad Municipal tiene la orden de dar tolerancia a los taxis que se estacionan en al menos cinco lugares de la calle Indio de Nuyoó, pero cuando se trata de algún vehículo particular o de los comerciantes establecidos, de inmediato les piden que se muevan.

Denunció que todos los días, hay más de tres taxis de diferentes sitios estacionados en los cinco lugares, obstruyendo la calle, y en algunas ocasiones hasta los accesos de las viviendas de los comerciantes o vecinos.

“Porque en sí los que hacen que viva esta calle, son los ciudadanos que vienen hacer sus mandados, entrega y pagos, queremos el orden. Esta calle tiene un acuerdo de cabildo, que respalda que no debe de tener ninguna base de taxis, eso solo queremos que avalen. Si la calle Nuyoó quisiera una base de taxis, buscaría un sitio de taxis seguro, reglamentado, con todos sus documentos en orden, porque si no es seguir favoreciendo la irregularidad e inseguridad”, apuntó.

Dijo que, en el caso de los vendedores ambulantes se tendrán que reubicar cada puesto, en caso de ser necesario, y también ordenar que eviten obstruir la calle y la banqueta.

En tanto, por medio de un comunicado el Ayuntamiento de Huajuapan informó que la Comisión de Movilidad y Transporte, desde abril hasta julio, en diferentes fechas tuvo reuniones con vecinos y representantes del transporte público de la calle Indio de Nuyoó.

Aseguró que dichas reuniones se desarrollaron con respeto, siempre en la búsqueda de soluciones.

Reveló que se presentó un proyecto integral de reordenamiento vial, producto de un análisis realizado en un 80 por ciento de las propuestas provenientes de los propios vecinos, lo que garantiza que la voz de la ciudadanía ha sido tomada en cuenta.

En el comunicado, llamó a los vecinos que mantienen cerrada la calle Indio de Nuyoó, para continuar con el diálogo, y a dejar a un lado los intereses personales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir