Enjambre sísmico en México (19:15 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. La mañana de este 3 de diciembre se registraron dos movimientos telúricos con segundos de diferencia, lo que encendió las alertas sobre un posible enjambre sísmico en la región del Pacífico mexicano.

De acuerdo con reportes preliminares del Sismológico Nacional, el primer sismo ocurrió a las 08:18:59 horas, con magnitud 5.0 y epicentro ubicado 48 km al suroeste de Cihuatlán, a una profundidad de 10 km.

Apenas cinco segundos después, a las 08:19:04, se detectó un segundo movimiento de magnitud 4.6, localizado 25 km al noreste de Manzanillo, con una profundidad de 7 km.

Dos movimientos, un mismo minuto: lo que se sabe

La cercanía en tiempo y ubicación entre ambos eventos ha generado especulación sobre un posible enjambre sísmico, fenómeno caracterizado por varios sismos consecutivos en una misma zona en lapsos muy reducidos.

La app especializada SASSLA reportó que el movimiento fue ligero en zonas costeras y prácticamente imperceptible en la Ciudad de México. Los registros señalan que la onda sísmica fue detectada así:

Manzanillo – 08:19:11 | Intensidad: leve

Barra de Navidad – 08:19:13 | débil

Tecomán – 08:19:14 | débil

Ciudad de Colima – 08:19:23 | débil

Aunque ninguno de los dos eventos ameritó alerta sísmica para la capital del país, ambos forman parte de una zona de alta actividad tectónica por la interacción de placas en el Pacífico mexicano.

Hasta el momento no se reportan daños, pero autoridades de protección civil continúan monitoreando la región ante la posibilidad de réplicas o nuevos movimientos. Se recomienda seguir canales oficiales y aplicaciones de alerta para obtener información actualizada.

