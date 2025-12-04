Se cumplen 33 años del primer SMS de la historia: cómo nació el experimento que cambió la comunicación móvil (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 d diciembre. La historia de la comunicación móvil tiene un punto de quiebre muy claro: el 3 de diciembre de 1992, cuando se envió por primera vez un mensaje de texto entre un ordenador y un teléfono móvil. Lo que comenzó como una prueba técnica interna se transformó en un acontecimiento que definió la evolución posterior de la telefonía y la cultura digital.

Ese día, un joven ingeniero británico llamado Neil Papworth, quien era programador de Vodafone, escribió desde su computadora un breve mensaje con motivo navideño. El texto, que decía “Merry Christmas”, viajó a través de la red de la compañía y fue recibido por Richard Jarvis, un compañero de la misma empresa, en un teléfono móvil que solo permitía realizar llamadas. Ese detalle revela lo incipiente del sistema: los primeros celulares no podían redactar mensajes, solo recibirlos.

Un experimento técnico que abrió una era

El envío se realizó en el marco del desarrollo del SMS, las siglas en inglés de Short Message Service. Su objetivo original era servir como un método de comunicación interno entre redes de telecomunicaciones. Sin embargo, la recepción del mensaje fue tan eficaz que rápidamente generó interés para explorar su uso en el ámbito cotidiano.

En los meses siguientes, fabricantes de teléfonos móviles comenzaron a incorporar la posibilidad de enviar textos desde los dispositivos. Ese avance abrió la puerta a la integración del SMS en la comunicación social, primero en Europa y luego en el resto del mundo.

El límite de 160 caracteres y la creación de un nuevo lenguaje

Uno de los rasgos más recordados del SMS fue su restricción técnica: solo permitía 160 caracteres por mensaje. Esa limitación obligaba a los usuarios a comunicarse con precisión y concisión, y dio origen a un estilo propio de escritura digital. Abreviaturas, símbolos y los primeros emoticonos surgieron como respuesta creativa a este espacio mínimo.

Este modelo influyó directamente en la forma en que se desarrollaron más adelante los chats, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. El lenguaje breve, directo y optimizado que hoy domina las plataformas digitales encuentra sus raíces en ese diseño inicial del SMS.

La expansión global del mensaje de texto

Con el tiempo, el SMS dejó de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en un fenómeno masivo. Su bajo costo, su rapidez y la posibilidad de comunicarse sin necesidad de una llamada lo volvieron una herramienta fundamental en la vida diaria.

Ese impacto también se trasladó a instituciones, comercios y servicios públicos, que encontraron en el SMS un canal eficiente para notificaciones y alertas. Lo cierto es que, tres décadas después, la historia del primer SMS sigue siendo una referencia central en el estudio de la comunicación digital. Un simple “Merry Christmas” se convirtió en la piedra fundacional de un cambio cultural y tecnológico que continúa evolucionando.

El Heraldo de México

