Encuentran cuerpo de empresario colimense en una playa de Michoacán (17:30 h)

Michoacán, 25 de marzo. El cuerpo del productor y empresario colimense, Eduardo Ochoa Arias, fue encontrado en una playa del municipio de Coahuayana, Michoacán.

Los informes señalan que el directivo de la empresa productora y exportadora de plátanos “Ochoa Products“, fue interceptado por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la localidad de Cerro de Ortega, donde fue bajado de su vehículo y privado de la libertad el pasado 13 de marzo.

Una semana después (31 de marzo), el cuerpo de Ochoa Arias fue encontrado muerto por habitantes, a la orilla de la Playa de Boca de Apiza.

Los reportes indican que el cuerpo presentaba un disparo en el pecho y estaba maniatado y envuelto en plástico y con una hamaca.

Luego de ser trasladado al Servicio Médico Forense, la víctima fue identificada por sus familiares y su cuerpo trasladado al estado de Colima, de donde era originario.

Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, es una zona controlada por una célula del CJNG, dedicada al secuestro y a la extorsión de comercios y del sector productivo, a pesar de la presencia de fuerzas federales que tienen un puesto de control y una base, a no más de un kilómetro del lugar donde fue privado de la libertad el empresario.

De esa zona, colindante con el estado de Michoacán, es donde se fraguó el ataque con un coche bomba, perpetrado el pasado 6 de diciembre afuera de las instalaciones de la Comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ubicada a un costado de la presidencia municipal.

Ese ataque con explosivos, a mano del CJNG, dejó cuatro elementos muertos y los dos tripulantes del vehículo que hizo estallar esa organización criminal.

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