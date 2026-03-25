Fortalecen cultura preventiva con simulacro en el Mercado Paz Migueles (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Con la finalidad de promover la preparación ante situaciones de emergencia en espacios de alta afluencia, la Dirección de Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, adscrita a la Secretaría de Gobierno y Territorio, realizará un simulacro de sismo el próximo 26 de marzo a las 13:00 horas en el Mercado Paz Migueles.

Esta actividad se lleva a cabo en coordinación con la Dirección de Atención y Regularización de Mercados, como parte de las acciones permanentes orientadas a fomentar la cultura de la prevención entre locatarias, locatarios y personas usuarias del mercado.

Mediante este ejercicio se busca reforzar la aplicación de protocolos de seguridad, medir la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia y consolidar la coordinación entre la comunidad del mercado y las autoridades municipales.

De manera previa, se desarrollaron trabajos organizativos con la Unidad Interna de Protección Civil del recinto, en los que se definieron rutas de evacuación, puntos de concentración y áreas seguras, con el propósito de garantizar un simulacro ordenado y eficiente.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a colaborar de forma responsable, conservar la calma y atender las indicaciones del personal capacitado durante el desarrollo del ejercicio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez continúa impulsando entornos más seguros y fortaleciendo la cultura de la prevención en beneficio de todas y todos.

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