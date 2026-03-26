Policías subsisten precariamente entre abandono institucional y agresiones criminales (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de marzo. Para dar cuenta del abandono institucional que viven las policías en México, Causa en Común elaboró el informe “Las policías en México: el drama de un retraso crónico”. En dicho informe se proporciona información puntual sobre el abandono en que se encuentran las corporaciones del país. A continuación algunos puntos relevantes:

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que debería promover el desarrollo policial, ha reducido su actividad y emite acuerdos frecuentemente irrelevantes en términos de desarrollo, y en ocasiones sin plazos ni mecanismos de cumplimiento. La eliminación del fideicomiso federal para las policías municipales en 2021 implicó la pérdida de uno de sus escasos mecanismos de financiamiento. Al mismo tiempo, los recursos destinados a las policías estatales han crecido de manera marginal.

No existe tampoco información confiable sobre el estado de las corporaciones. No se conoce con exactitud el número de policías que hay en el país. No existen servicios profesionales de carrera en la mayoría de las corporaciones; donde no existen reglas claras de ingreso, permanencia y ascenso es imposible crear incentivos para crear una auténtica profesionalización policial. Las condiciones laborales son en muchos casos lamentables. Una proporción significativa de policías percibe ingresos por debajo de lo que sugieren estudios oficiales, carece también de seguridad social y enfrenta jornadas laborales extremas. A todo ello se suman injustificables carencias en infraestructura y equipamiento.

Las consecuencias son evidentes. Una criminalidad que actúa con comodidad en todo el país mientras, durante este sexenio, se han registrado, al menos, 102 movilizaciones de policías en demanda de mejores condiciones laborales. Lo más grave es el asesinato de al menos 517 agentes de seguridad pública (Guardia Nacional y policías), la mayoría de los cuales se mantienen en la impunidad.

Sin un cambio radical que permita a las Fuerzas Armadas ocuparse de sus funciones esenciales y coloque a las policías como prioridad de gobierno, no habrá propaganda que pueda ocultar la inseguridad que padece el país.

comunicacionsocial@causaencomun.org.mx

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