En Tlaxiaco, habrá Feria del Taco y Festival Gastronómico (19:00 h)

Huajuapan de León, oax. 6 de agosto. El sábado 16 de agosto, en la explanada Benito Juárez de la ciudad de Tlaxiaco, se realizará la primera gran Feria del Taco y el Festival Gastronómico.

Uno de los organizadores, Víctor Alfonso Hernández Rivero, informó que con las dos actividades buscan dar a conocer la gastronomía que ofrecen las cocineras tradicionales y taqueros.

Indicó que el festival y feria, son en el marco de la Fiesta Patronal 2025 en honor a la Virgen de la Asunción.

“Tenemos aproximadamente ya 20 cocineras tradicionales confirmadas, y tenemos 20 taqueros que se dedican a este maravilloso oficio. Dar comida a las diferentes personas que nos visitan, y que de alguna manera cada uno tiene un negocio establecido, en nuestra ciudad”, refirió.

Detalló que el Festival Gastronómico será de 8 de la mañana a 1 de la tarde, donde los comensales podrán disfrutar de diversos platillos, como barbacoa, machucadas, sopes y de los diferentes moles de la región de Tlaxiaco.

Hernández Rivero agregó que la primera gran Feria del Taco, comenzará a las 2 de la tarde y concluye a las 11 de la noche, en donde se podrá disfrutar de diversos tacos que se realizan en la zona, como al pastor, carnitas, barbacoa, placeros y otros.

“Recalcar que vamos a tener música durante todo el día, desde las 8 de la mañana, hasta las 11 de la noche; estarán con nosotros compositores, grupos musicales, tecladistas, solistas y cantautores. Es la gran fiesta de Tlaxiaco, vamos a compartir comida, pero también música para poder disfrutar”, adelantó.

Agregó que se presentarán dos grupos sorpresa, a partir de las 8 de la noche, en la explanada Benito Juárez, en donde se realizarán dichas actividades gastronómicas.

Comunicó que aún pueden participar más cocineras tradicionales y taqueros, de otro municipio de la región Mixteca, solo tiene que llamar o enviar un mensaje al número telefónico 953 230 99 81.

