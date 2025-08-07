Identifican a policías de CDMX captados en patrulla tras video viral (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. Tras el video filtrado de policías de la Ciudad de México (CDMX) captados en actos inapropiados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó a los uniformados y los citó a declarar.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia de seguridad, encabezada por Pablo Vázquez, informó que personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos e inició una carpeta de investigación administrativa interna.

Los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, se lee en el comunicado.

Asimismo, reiteró que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial ni a los principios que rigen a la institución.

Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”, aseveró la dependencia.

Policías de CDMX captados en patrulla

En redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), fue difundido un video de policías de la CDMX al interior de una patrulla, aparentemente realizando actos inapropiados.

El clip filtrado generó una ola de críticas por el uso indebido del vehículo oficial y por la falta de profesionalismo de los elementos implicados.

Cabe destacar que no se tiene certeza sobre el lugar ni la fecha exacta en que fue grabado el video; sin embargo, se presume que es reciente, ya que la patrulla que aparece en la grabación corresponde a una de las nuevas unidades entregadas por el Gobierno de la CDMX el pasado 24 de julio.

Identifican a mujer policía y ella lo desmiente

En redes sociales comenzó a circular el presunto nombre y perfiles de la mujer policía implicada en el caso. Sin embargo, la agente señalada salió a desmentir que se tratara de ella.

Tras la viralización del video, algunos internautas no tardaron en vincular a una oficial de nombre Isabela ‘S’, quien en sus cuentas personales tiene fotografías donde aparece uniformada. Debido a ello, fue relacionada con el caso.

No obstante, al circular su nombre e imágenes, también comenzó a difundirse un comunicado en el que negó ser la persona del video.

En su defensa, aseguró que pertenece a un área distinta, llamada Agrupamiento en la Metropolitana, y que su uniforme es diferente al de la mujer involucrada.

Mi uniforme es negro, el de ella es azul. Les pido su apoyo para que dejen de compartir todas las imágenes que están utilizando con mi imagen”, señaló.

5 puntos clave del caso

Una pareja de policías fue grabada en pleno acto íntimo dentro de una patrulla, en calles de la Ciudad de México.

El video se viralizó en redes sociales, provocando una ola de críticas por el uso indebido de vehículos oficiales y recursos públicos.

La SSC-CDMX confirmó la identidad de los elementos involucrados.

Se inició una investigación interna; se contemplan sanciones que podrían ir desde una suspensión temporal hasta la baja definitiva.

El caso revive el debate sobre la profesionalización, la vigilancia y la ética dentro de los cuerpos de seguridad. Excélsior

