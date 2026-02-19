En prisión y vinculado a proceso por extorsión cometido en Reyes Mantecón: Fiscalía de Oaxaca (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 febrero. Resultado de trabajos especializados de inteligencia criminal, así como de una investigación rigurosa basada en métodos científicos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró la vinculación a proceso de una persona del sexo masculino identificada como R.A.R.C., por el delito de extorsión telefónica, cometido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en mayo de 2021, cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en el paraje denominado “La Criba” en Reyes Mantecón, perteneciente a San Bartolo Coyotepec.

A ese lugar arribaron dos individuos que la amenazaron, asegurando que tenían rodeada su vivienda y que atentarían contra su vida y la de su familia. Sin embargo, tras la solicitud de auxilio realizada por la víctima, los agresores huyeron del sitio.

Posteriormente, la víctima continuó recibiendo llamadas desde distintos números telefónicos en las que reiteraban amenazas de muerte en su contra y su familia. Además, recibió un escrito anónimo mediante el cual le exigían el pago de 300 mil pesos para no causarle daño.

Derivado de estas amenazas, días después la víctima entregó una parte del dinero; no obstante, durante la recolección del dinero, uno de los implicados fue detenido.

A partir de este aseguramiento, se fortalecieron las líneas de investigación mediante análisis de información, inteligencia de campo y técnicas científicas de investigación criminal, lo que permitió obtener la orden de aprehensión contra R.A.R.C.

Tras ser ejecutado el mandato judicial mediante un operativo, el imputado R.A.R.C. fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia la Fiscalía de Oaxaca presentó datos de prueba sólidos y obtenidos mediante técnicas científicas de investigación, por lo que el Juez determinó la vinculación a proceso por el delito de extorsión telefónica, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca está comprometida con garantizar que las investigaciones se realicen con el uso de inteligencia criminal, análisis estratégico de información y métodos científicos, con el objetivo de garantizar que quienes atenten contra la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía enfrenten la justicia, privilegiando siempre la protección de las víctimas.

