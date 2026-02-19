¿Noroña se somete? El senador elimina videos tras duros comentarios a Grecia Quiroz (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. El senador de la República, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, respondió formalmente al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) tras las medidas cautelares dictadas por presunta violencia política contra la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García.

En un escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral, el legislador informó que acató la orden de retirar los contenidos señalados, aunque rechazó haber incurrido en hostigamiento.

Noroña elimina videos y defiende su derecho a criticar

En el documento fechado el 17 de febrero de 2026, el senador señaló que procedió a eliminar los materiales cuestionados: “Toda vez que la plataforma YouTube no permite la edición de videos ya subidos, no fue posible realizar modificación alguna. En consecuencia, se procedió a su eliminación total”.

Sobre el exhorto de abstenerse de actos de molestia o intimidación contra la alcaldesa, Fernández Noroña sostuvo:“No he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación en contra de Grecia Quiroz García”.

Añadió que continuará ejerciendo su derecho a la libre expresión:“Seguiré ejerciendo mi derecho a debatir y criticar a cualquier persona que tenga una responsabilidad pública (…) y mi prerrogativa a no ser reconvenido como Senador”.

La denuncia y las expresiones en disputa

Las medidas cautelares derivan de un Procedimiento Especial Sancionador por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, promovido por Quiroz. En las transmisiones de su canal en YouTube, el senador calificó la postura de la alcaldesa como “una posición fascista” y afirmó que “su ambición se le despertó dentro de la tragedia que vive”, tras el asesinato de su esposo.

También sostuvo que la edil actuaría con intención electoral rumbo a la gubernatura de Michoacán. El IEM ordenó retirar los fragmentos señalados y abstenerse de realizar actos de hostigamiento, considerando que las expresiones de Noroña se emitieron semanas después de la muerte de Carlos Manzo.

