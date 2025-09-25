En operativo conjunto desarticulan banda delictiva en la Costa y detienen a cinco personas; estarían relacionados con secuestro (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre: La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desplegó un equipo táctico de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a la comunidad de El Naranjo perteneciente a Martínez de Tacubaya en el distrito de Jamiltepec, en la región de la Costa, como parte de las investigaciones ministeriales por el delito de secuestro denunciado y ocurrido en el estado de Guerrero.

Durante el operativo policial que estuvo a cargo de la Vicefiscalía Regional del Costa, los agentes de investigación trabajaron en coordinación con la Guardia Nacional (GN) Policía Vial Estatal, Policía Estatal y la Policía Municipal de San Juan Cacahuatepec, quienes lograron el aseguramiento de dos vehículos de motor, así como armas de fuego largas y cortas, además de una bolsa con cristal.

En el lugar detuvieron a cinco personas, se trata de: A.D.D., originario de Santiago Llano Grande, Jamiltepec; J.A.S., originario de Cuernavaca Morelos; J.D.M., de Pinotepa Nacional, así como S.N.G., y J.B.M., originarios de San Juan Cacahuatepec.

Este operativo interinstitucional, derivó de una solicitud de colaboración por parte de la autoridad del estado de Guerrero que notificó que en Huajintepec, había ocurrido el secuestro de un menor de edad y que los presuntos responsables se habían escondido en territorio oaxaqueño, por lo que, con las características descritas se procedió a la búsqueda y localización de los objetivos.

Por lo anterior, tanto los detenidos como lo asegurado fueron trasladados ante la autoridad competente para llevar las investigaciones ministeriales correspondientes y con ello, deslindar responsabilidades para su debido proceso legal.

La actuación ministerial respaldada con los resultados de las pruebas científicas y periciales que realiza la Fiscalía de Oaxaca, a través de las diferentes áreas de especialización, hacen más eficientes las labores de procuración de justicia a favor de las víctimas.

