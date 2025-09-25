Tiroteo cerca del Palacio Municipal de Salina Cruz deja un muerto y dos lesionadas, entre ellas, una menor (07:00 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 25 de septiembre. Un hombre fue asesinado y una mujer, junto con una menor de aproximadamente seis años de edad, resultaron heridas por arma de fuego durante un ataque armado ocurrido la noche de este miércoles en el barrio Santa Rosa, en Salina Cruz.

El hecho se registró cerca de la medianoche, en una caseta de venta de mariscos y cerveza ubicada frente a la cancha del barrio, a tan solo una cuadra del palacio municipal y de la comisaría de la Policía Municipal.

Según los primeros reportes policiales, sujetos armados arribaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre identificado hasta el momento como “Turincio”, quien se desempeñaba como trabajador del Ayuntamiento. El ataque le costó la vida en el sitio.

Durante la agresión, una menor que jugaba en la cancha fue alcanzada por dos balas, mientras que una mujer resultó herida en la pierna izquierda, a la altura de la rodilla.

Tras el atentado, los agresores huyeron sin dejar rastro.

Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron el auxilio de una ambulancia. Sin embargo, ante la gravedad de las lesiones, familiares de la niña la trasladaron por cuenta propia a un hospital.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir