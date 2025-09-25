Continuarán lluvias y tormentas vespertinas en territorio oaxaqueño (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continuarán las lluvias con tormentas localmente fuertes, algunas asociadas con actividad eléctrica durante la tarde y con mayor énfasis en zonas montañosas; donde se desarrollarán bancos de niebla densos, nubes bajas y lloviznas intermitentes.

Asimismo, es muy probable que se presenten algunos periodos despejados y soleados, con nubes en evolución durante horas de la tarde.

Estos efectos son ocasionados por la vaguada monzónica y la onda tropical número 34, la cual estará de salida durante la tarde-noche del territorio oaxaqueño, dejando remanentes de nubosidad.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas presentarán un ligero aumento en el Istmo de Tehuantepec, Costa y Cuenca del Papaloapan; mientras que en el resto del estado habrá pocos cambios. En zonas serranas se esperan valores promedio de 10 a 13 grados.

También soplarán vientos del sur y sureste que impulsarán la brisa marina en horas vespertinas a lo largo de la línea de costa. Por otro lado, el frente frío número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste de la República Mexicana.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 29 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 16 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 13 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

