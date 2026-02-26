Detiene Policía Vial Estatal a presunto acosador en la colonia Reforma (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. Mediante recorridos de seguridad, vigilancia y prevención, la Policía Vial Estatal detuvo a un individuo identificado como G. L. L., de 31 años, señalado presuntamente por acosar a estudiantes de una preparatoria en la colonia Reforma de la capital oaxaqueña.

Los hechos se registraron en una parada de autobuses ubicada sobre la calzada Niños Héroes de Chapultepec, esquina con Emilio Carranza. El masculino fue trasladado a las instalaciones de la corporación y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGEO), para determinar su situación jurídica.

La adolescente afectada, de 17 años, recibió acompañamiento y atención de primer contacto por parte del área de Psicología de la corporación, y fue entregada a sus familiares.

