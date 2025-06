El Zumbido del Moscardón: Prioridad, sanear el Istmo: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

No hay versiones oficiales de que en la reunión haya estado presente el Secretario de Seguridad Pública Federal, pero hay fuertes rumores de que se trasladó hasta elmotivado por la generación de violencia orquestada por un capo delllamadomejor conocido como el comandanteque podría tener vínculos cercanos con el presidente municipal dey con el director del

No obstante el corredor transoceánico-Coatzacoalcos, es muy atractivo para empresas interesadas en el, pero para eso se necesita que la zona esté no sólo con certeza jurídica, sino también en paz y la imagen que dio el crimen organizado desde el lunes pasado, es que en el Istmo de Tehuantepec, está a merced de narcotraficantes y lo que es peor aun, apoyados por autoridades locales emanadas de

Ninguna negociación para lava a ser posible, si antes no capturan y encarcelan al comandanteque es el único que falta por capturar de esa familia de delincuentes porque desde su mamá,, su operador financiero, su hermana #CintiaSánchezSantiago y su padre #TeresoSáncez ya han sido puestos bajo custodia de la ley debido a resultados de la #OperaciónSable.

Cuando lo detengan, seguramente no se va a quedar callado y algunos nombres de funcionarios de la #MalditaPrimavera van a relucir, así que el comandante #Cromo, tiene las horas contadas y las operaciones del #CárteldeSinaloa, tendrán que cambiar de manos.

Mientras tanto y por instrucciones de la presidente #ClaudiaSheinbaum, todo el corredor transístmico va a ser limpiado de delincuentes para que los inversionistas extranjeros no se espanten y puedan llegar empresas que generen empleo y desarrollen el Istmo de Tehuantepec, una zona geopolítica de alta rentabilidad.

Un comentario de una lectora de la columna me llamó la atención, me escribió que en #JuchitándeZaragoza siempre ha habido violencia y me quedé pensando que ni en las peores épocas del delincuente priista #VíctorMoro que, montado en su motocicleta y armado hasta los dientes, balaceaba con toda impunidad el palacio municipal de Juchitán, la zona había estado tan asediada por criminales sin escrúpulos.