Ni los ve ni los oye, versión 2025: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de junio. La presidenta Claudia Sheinbaum es alérgica a la crítica. Su rechazo a la oposición me recuerda la postura del expresidente Carlos Salinas. Ni los ve ni los oye. El desdén hacia los comentócratas que no le son favorables es herencia de su tabasqueño mentor. No le gustó que sus detractores celebraran la cancelación de la reunión bilateral programada con Trump en la Cumbre del G7, celebrada en Canadá.

“La oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros… buscan que le vaya mal a México para que le vaya mal al proyecto que representamos. Es una posición muy antipatriota”, exageró Sheinbaum.

El presidente de EU abandonó anticipadamente el evento para regresar a Washington por los acontecimientos en Oriente Medio. Quiere jugar a la guerra. Su encuentro con Sheinbaum no fue el único que canceló. Volodímir Zelenski, Ucrania; Shigeru Ishiba, Japón, y Anthony Albanese, Australia, tampoco tuvieron su tête-à-tête con Trump.

***

En la mañanera, la Presidenta narró que Trump se disculpó por no desarrollar la reunión bilateral. “Incluso me dijo: ‘¿No puede pasar por Washington?’.

“Le dije: ‘Bueno, no… no lo tengo planeado. Además, hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos’”.

Ya encarrerada, Sheinbaum destacó los avances en los acuerdos que ha tenido con Trump: una frontera más segura y una disminución muy grande de la migración que pasaba por México, entre otras. También le planteó, al margen del T-MEC, un acuerdo que tenga que ver con seguridad, con migración, pero también con comercio.

Lo que no dijo es que en las ocho llamadas que ha tenido con Trump no se han logrado quitar los aranceles de 50% al acero y al aluminio ni la amenaza de gravar las remesas.

Mucho menos mejoraron las condiciones de nuestros compatriotas que migraron a Estados Unidos, como bien apunta Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN en San Lázaro.

***

La que armó el director del Infonavit, Octavio Romero, agrónomo de profesión, obradorista de corazón, aprendiz de político, con su propuesta para beneficiar a los invasores de viviendas del Infonavit. Incluso les ofreció el beneficio de pago para quedarse con la vivienda. La Presidenta tuvo que salir a corregirle la plana en la mañanera de ayer:

“Primero, la propiedad privada está resguardada. Eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece…

“Que no haya esas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios, comentócratas”, dijo.

¿Malas interpretaciones? Cito al director del Infonavit:

“Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda. ¿Qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que, si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda y lo que queremos es que sea de él”.

¡Gulp!

***

La Segob envió al Senado la lista de diez cónsules designados por la presidenta Sheinbaum. Ellos son:

Marco Bucio, Nueva York; Rafael Eugenio Laveaga, Atlanta; Carlos Iriarte Mercado, Boston; Luis Rodríguez Bucio, Dallas; Donají Alba Arroyo, Raleigh.

Pero también Marco Antonio Mena, San Francisco; Neftalí Said Pérez, San José, California; Claudia Velasco Osorio, Sao Paulo, Brasil; Iván Roberto Sierra, Toronto, Canadá, y Julián Adem Díaz de León, Vancouver, Canadá.

***

De la oficina de Ricardo Monreal nos llegó una nota que revira a la información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre contratos supuestamente entregados por adjudicación directa en ambas cámaras durante el periodo 2018-2024.

Señala concretamente que la Cámara baja entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que el Senado gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día. Monreal, quien hoy preside la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, fue líder del Senado en el periodo 2018-2024. Su oficina aclara:

“MCCI afirma que hubo opacidad en el Senado, lo que su propio reporte desmiente, porque todas las cifras que incluye fueron descargadas, como dice la propia organización, de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“La información que encontró esta organización fue oportunamente subida a la PNT, como lo avala el hecho de que el Inai, la institución que MCCI defiende, haya calificado, año con año, del 100% el grado de cumplimiento del Senado en sus obligaciones de transparencia”.

No hay espacio para incluir los seis puntos que contiene la nota, pero, en síntesis, dice:

“El Informe de MCCI parte de premisas incorrectas, mezcla de manera errónea e insostenible tipos de contratos de naturaleza distinta y llega a conclusiones inconsistentes”.

FIN

