El servicio de entrega a domicilio de alimentos no ha sido el esperado por restauranteros: Canirac (12:30 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 6 de abril. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Oaxaca, Fernando Martín Sedano, declaró que el servicio de entrega a domicilio de alimentos no ha sido el que se esperaba por parte de los restauranteros.

En entrevista para ADNSureste, reiteró que algunos restaurantes ya ofrecían el servicio a domicilio, pero debido a la cuarentena por el coronavirus otros optaron por trabajar con distintas plataformas que los ayudan en el servicio por lo que también ha sido difícil para la Canirac precisar el incremento o disminución de este servicio.

“Sin embargo, la mayoría me ha comentado que no es el aumento que esperaban porque se están dando cuenta que los oaxaqueños no están gastando su dinero”, aseguró.

Dijo que un 60 por ciento de los restaurantes de Oaxaca está trabajando con la entrega a domicilio.

Insistió que a pesar de la situación económica que están atravesando, es importante acatar las disposiciones de las autoridades de gobierno y salud para que en cuanto lo determinen todos puedan regresar a trabajar.

“Debemos de entender que lo primero es la salud, sin salud no hay nada, después es lo económico y si hacemos lo que nos piden podremos regresar a trabajar más rápido todos”, puntualizó Martín Sedano.

Compartir