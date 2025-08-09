El domingo 10 de agosto inicia el Torneo de Copa 2025 de la Liga Mayor “A” Oaxaca (18:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. Con la participación de doce equipos y seis duelos programados para el domingo 10 de agosto, regresa la actividad del futbol amateur a la capital oaxaqueña y campos de los Valles Centrales, con la jornada inaugural de la Liga Mayor A, en su torneo de copa 2025, la fecha dominical comenzará a partir de las 9:40 de la mañana.

El campo de Ixcotel tendrá el arranque del nuevo certamen, con el partido entre Pumas Ixcotel ante Deportivo San Andrés Huayápam. A las 10:00 de la mañana en el micro estadio del Instituto Tecnológico, los Cachorros Ramos le harán la visita a los representativos del I.T.O. En ese mismo horario, pero en la Unidad Deportiva de Zimatlán, el equipo de Holanda será anfitrión de los Red Devils.

Por su parte, la Academia Zaachila se medirá a la escuadra de Linces a las 11:40 de la mañana, en la Unidad Deportiva de Zaachila. Al mediodía se tienen programados dos juegos, en el micro estadio del I.T.O. el conjunto de Ciclo Sport se enfrentará a los Alebrijes. De igual forma a las 12:00 horas, pero en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, el equipo de Transformación Universitaria jugará contra el representativo de Mexicapam.

Con relación a la otra liga de futbol amateur, llamada “El mejor futbol de Oaxaca”, en la categoría mayor A, el cuadro de Transformación Universitaria, es líder después de 4 jornadas, en las cuales acumula 10 unidades, con 3 juegos ganados y 1 empate. La segunda posición es para Rectificaciones Acevedo, con 9 unidades, en tanto el tercer sitio es para Chimecos, el cuarto lugar es para Castillo, en la quinta plaza aparece Cosmos Boom, posteriormente se ubican Atlético 5 Señores, Real San Agustín, Real Amistad, Space Sport, Atlético San Jacinto, Mantenidos, Livic, Pumas Prepa y Atlas.

Mientras que en la categoría mayor B, el Deportivo San Jacinto es primero con 12 puntos, con 4 duelos ganados y 1 descalabro, en la segunda posición aparecen los Mismos, seguidos de Manchester, Inter Field, Xiadani, Mexicapam, Combinados, Real Betis, Nava y Jalatlaco.

