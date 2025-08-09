De dos balazos en la espalda, fue lesionado líder de Confederación Joven de México en Huajuapan (21:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 8 de agosto. Sujetos desconocidos lesionaron con disparos de arma de fuego a Ángel Bautista Morales, líder del sindicato Confederación Joven de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de 5:30 de la tarde de este viernes, en la oficinas del sindicato, ubicadas en el Libramiento Norte, de la colonia del Maestro en Huajuapan de León.

El dirigente materialista resultó con dos lesiones en la espalda producidas por disparos de arma de fuego, y fue trasladado al Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio.

En el lugar se encuentran elementos de Policía Municipal, quienes resguardan la zona en espera del personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir