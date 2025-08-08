Celebra Ray Chagoya a barrenderas y barrenderos en su día (17:45 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto . Con música de banda y la alegría de las chinas oaxaqueñas, esta mañana se llevó a cabo la calenda con motivo del Día del Barrendero, la cual partió del Palacio Municipal y recorrió las calles del Centro Histórico hasta llegar a la base ubicada en la Calzada de la República.

En este marco, el presidente municipal, Ray Chagoya, felicitó a las y los integrantes del Sindicato 3 de Marzo, pertenecientes a la Dirección de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Vecinales, reconociendo su labor diaria para mantener limpia y ordenada la ciudad.

Gracias a su dedicación y compromiso, Oaxaca de Juárez es hoy una ciudad más limpia, con espacios públicos cuidados y una mejor imagen urbana para vecinas, vecinos y visitantes.

En un ambiente festivo y de reconocimiento, la administración municipal reiteró su compromiso de seguir dignificando el trabajo del personal de aseo público, cuya entrega y esfuerzo son fundamentales para el bienestar de la capital.

