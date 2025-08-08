Celebra Ray Chagoya a barrenderas y barrenderos en su día (17:45 h)

2025/08/08  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 8 de agosto . Con música de banda y la alegría de las chinas oaxaqueñas, esta mañana se llevó a cabo la calenda con motivo del Día del Barrendero, la cual partió del Palacio Municipal y recorrió las calles del Centro Histórico hasta llegar a la base ubicada en la Calzada de la República.

En este marco, el presidente municipal, Ray Chagoya, felicitó a las y los integrantes del Sindicato 3 de Marzo, pertenecientes a la Dirección de Aseo Público de la Secretaría de Servicios Vecinales, reconociendo su labor diaria para mantener limpia y ordenada la ciudad.

Gracias a su dedicación y compromiso, Oaxaca de Juárez es hoy una ciudad más limpia, con espacios públicos cuidados y una mejor imagen urbana para vecinas, vecinos y visitantes.

En un ambiente festivo y de reconocimiento, la administración municipal reiteró su compromiso de seguir dignificando el trabajo del personal de aseo público, cuya entrega y esfuerzo son fundamentales para el bienestar de la capital.

Ciudad Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Tras reunión con García Harfuch, la gobernadora de Guerrero cesa al titular de la SSP estatal (17:30 h)

 Guerrero, 8 de agosto. En medio de la crisis de violencia y tras una reunión con el secretario de Seguridad y Protección...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: