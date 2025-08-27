El 26 y 27 de septiembre será la edición 2025 del Huatulcazo (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. Con la frase “Será la aventura modo sobreviviente que tendrás que vencer”, ya iniciaron las inscripciones para formar parte de la edición número 16 del “Huatulcazo 2025”, el objetivo es recorrer más de 500 kilómetros en modo off road en moto de dos o cuatro ruedas, con inicio en Oaxaca, campamento en San José del Pacífico y destino final las Bahías de Huatulco.

Los requisitos para participar son los siguientes: el pago de inscripción de $1,000 pesos para el piloto y de $500 pesos para el copiloto. Las unidades de motor que pueden participar son: motos doble propósito, adventure, cuatrimoto o razer. Tener en perfecto estado mecánico la unidad. El equipo de seguridad es obligatorio, portar casco, guantes, rodilleras, coderas, hidratación, camelback, llevar kit de mecánica básica, cámaras de tu rodada e impermeable.

El itinerario de recorrido es el siguiente: la cita es el día viernes 26 de septiembre a las 6:00 de la mañana, la salida será en Hero Motos, ubicado en avenida Ferrocarril casi esquina con la calle Hornos. Campamento en inmediaciones de San José del Pacífico a las 19:00 horas (con opción de cabañas). Para el sábado 27 de septiembre, a las 8:00 de la mañana es la salida a Huatulco.

Las inscripciones se encuentran abiertas, al registrarse adecuadamente, el competidor tiene derecho a playera conmemorativa (la fecha límite para mandar talla es el 7 de septiembre). La justa tendrá hidratación en puntos clave, apoyo de arrastre por carretera durante la ruta, apoyo mecánico básico sobre la ruta, primeros auxilios, primer contacto sobre la ruta, guía personalizada en todo momento, ruta marcada en GPS en Wikiloc.

El Huatulcazo 2025 promete a los participantes realizar el recorrido por caminos de agave, ríos y bosques de la Sierra Sur hasta llegar a la calurosa costa oaxaqueña. La justa se llevará a cabo el viernes 26 y sábado 27 de septiembre. Para mayores informes pueden visitar la página de Facebook Enduroax o bien marcar al celular 951 278 08 62.

