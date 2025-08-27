Secretaría de Administración informa sobre trámite de reinstalación de burócratas (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de agosto. La Secretaría de Administración, a través del Gobierno del Estado de Oaxaca, informa que la atención para la reinstalación se llevará a cabo de la siguiente manera:

1. A partir de hoy, 27 de agosto de 2025 a las 16:00 horas, se atenderá primero a las mujeres por orden alfabético de la A a la Z (del primer apellido), y posteriormente a los hombres bajo el mismo criterio.

La atención se brindará directamente en la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca (JAESPO), ubicada en Ciudad Administrativa, Edificio 4, Nivel 1.

2. Personal de la Secretaría de Administración se comunicará contigo para otorgarte las indicaciones correspondientes.

3. Los trámites para la reinstalación serán únicamente de manera personal.

4. Es indispensable acudir con documentación oficial vigente, como:

INE (o, en su caso, acuse del trámite ante el INE), pasaporte o cédula profesional con fotografía.

Categoría, nivel, NUP, recategorización y adscripción.

⚠️ Importante: Los trámites de reinstalación se realizarán exclusivamente a través del Gobierno del Estado de Oaxaca. No te dejes engañar por terceros.

